وفد أمريكى يبدأ جولة شرق أوسطية لبحث قضايا سياسية وأمنية

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، ذكرت الخارجية الأمريكية فى بيان على موقعها الإلكترونى أن"وفدا مشتركا يتألف من مستشار وزارة الخارجية الأمريكى ديريك شوليت ومنسق مجلس الأمن القومى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوى هود ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، سوف سيجول فى الشرق الأوسط فى الفترة من 1 مايو إلى 7 مايو".
وأضاف البيان "سيزور الوفد أبو ظبى وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقى بكبار المسؤولين الحكوميين ويؤكد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين".
وأوضح البيان أن الوفد "سيناقش فى أبوظبى القضايا الإقليمية ويسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما فى ذلك من خلال التعاون لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة".
وفى عمّان، "سيبحث الوفد مع المسؤولين القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة طويلة الأمد والاستراتيجية للولايات المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومناقشة التقدم المستمر فى أجندة الإصلاح الاقتصادى للبلاد".
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