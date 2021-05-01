موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 في الجولة الرابعة والثلاثين من مباريات الدوري الإنجليزي الذي شهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة تمكن في أهمها متصدر الترتيب مانشستر سيتي من تحقيق الفوز ضد كريستال بالاس بهدفين دون رد ليواصل التربع على صدارة ترتيب البريمرليج، كما حقق البلوز الفوز ضد فولهام بهدفين نظيفين، ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز ضد اليونايتد للعودة للمسار الصحيح من جديد وإيقاف النتائج المخيبة للآمال، ولكن مهمته لن تكون سهلة ضد اليونايتد الذي تعادل سلبيا مع الريدز ذهابا على ملعب آنفيلد في الجولة التاسعة عشر، وسينطلق موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

اليونايتد يستضيف ليفربول في مباراة قوية يأمل فيها الشياطين الحمر تحقيق الفوز للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارياته في البريمرليج على ملعبه سلبيا ضد ليدز يونايتد في الجولة الماضية ليفقد نقطتين هامتي، ويصل رصيده إلى 67 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في عشر مباريات، وخسر أربع، ويدخل رفاق سولسكاير مباراتهم ضد الريدز بمعنويات مرتفعة بعدما تمكنوا من اكتساح ضيفهم روما الإيطالي في آخر مبارياتهم التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز المانيو بسداسية سجلها كلا من برونو فيرنانديز، وبوجبا “هدفين”، بالإضافة إلى هدفين عن طريق بوجبا، وجرينوود، بينما سجل روما هدفين.

ليفربول يأمل في تحقيق فوز غائب عن الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة التي استضاف فيها فريق ريال مدريد، واكتفى بالتعادل السلبي ليودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، قبل أن يخرج لملاقاة ليدز يونايتد ويتعادل بهدف لكل فريق سجله ماني أولا قبل أن يتعادل لورنتي قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ثم بنفس السيناريو تعادل في آخر مبارياته على ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد بهدف سجله صلاح أولا قبل أن يتعادل ويلوك في الثواني الأخيرة.

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بي ان سبورت HD1.

تعليق: عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليومالقنوات الناقلة لمباراة اليوناتيد وليفربول