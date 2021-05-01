نتائج السادس الإعدادي 2021 والثالث المتوسط تمهيدي العراق جميع المحافظات

نتائج الصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط يكثر البحث عنها في مختلف محافظات العراق، عن طريق الكثير من من الطلاب الذين أدوا الامتحانات ويريدون الآن معرفه النتيجة، وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم، بعد اجتياح جائحه كورونا، وأدت إلي إيقاف الكثير من الدول العديد للدراسة، والاعتماد على نظام الدراسة عن بعد والذي يتم عبر المنصات الإلكترونية المختلفة التي تقوم بها المدارس في الربط بين الطلاب والمعلمين وسوف نوضح كل شيء عن نتائج الامتحانات في العراق

موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي العراق

الأخبار التي وردت من وزاره التربية العراقية حول نتائج السادس الإعدادي العراق سوف تظهر في خلال الساعات القادمة ما بين غدا أو بعد غد حيث أكدت وزاره التعليم أنه قد تم الانتهاء من التصحيح الخاص بأوراق امتحانات الطلاب في ألأعدادي، ويتم المراجعة ورصد النتائج، وخلال ساعات سيتم اعتماد النتيجة بين لحظه وأخري من وزير التربية والتعليم العراقي، وستكون نتيجة السادس العراقي في نسبه النجاح هذا العام أعلي من العام الماضي، حيث هناك عدد كبير من الطلاب قد حصلوا على درجات كبيرة

نتيجة الثالث المتوسط

أكدت وزاره التربية والتعليم انه سيتم رفع النتائج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس العراقي و نتيجة الصف الثالث المتوسط برقم الجلوس إلكترونيا وذلك حفاظا على الطلاب وعدم ذهابهم للمدارس في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها منعا لانتشار فيروس كورونا، وستظهر النتائج في كافه المحافظات العراقية أربيل ومحافظه بابل و محافظه الأنبارومحافظه بغداد ودهوك والقادسية والبصرة وحلب وصلاح الدين والسليمانية ومحافظات كركوك والمثنى وكربلاء ووسط ونني والنجف وميسان كما أعلنت بعض المواقع الإلكترونية الأخرى عن أنها ستعلن نتائج الصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط فورا اعتمادهم.