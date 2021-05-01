لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- توفي مساء الأربعاء، الفنان الأردني، محمد الختوم العبادي، بعد صراع مع المرض.

وجسد العبادي، عددا من الشخصيات المحبوبة لدى المشاهد، منها شخصية نويران في مسلسل رياح المواسم وشخصية سند الحمدان في مسلسل وجه الزمان كما تألق في الأعمال البدوية.

وكان جلالة الملك أوعز في أيلول الماضي لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بنقل الفنان الأردني محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية.

ونقلت كوادر الخدمات الطبية الملكية الفنان الختوم من منزله، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان الأردني محمد الختوم العبادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.