أخبار اليمن : 24 غارة للعدوان على مأرب وقصف مدفعي سعودي على صعدة

24 غارة للعدوان على مأرب وقصف مدفعي سعودي على صعدة
شن طيران العدوان السعودي أمس 24 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن غارات العدوان استهدفت مديرية صرواح.
إلى ذلك، استشهدت امرأة يوم أمس بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منزل مواطن في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ إحدى القرى الاهلة بالسكان في مديرية شدا ما أدى لاستشهاد امرأة.
واستنكر المصدر تعمد العدو السعودي استهداف المنازل الاهلة بالسكان مرتكبا جرائم حرب بحق المدنيين.
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