مصر.. طلب حضور شرطة السياحة فتم إغلاق مطعمه "المخالف"

أسفرت حملة أمنية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، عن ضبط عدد من مخالفي القوانين وإجراءات مواجهة وباء كورونا، فيما تم إغلاق عدد من المنشآت المخالفة، ما بين مطاعم وكافتيريات.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن الحملة تأتي في ظل الإجراءات المفروضة من السلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيقا للقانون.

وأوضح أن من بين المنشآت التي شملها الإغلاق، يوم السبت، كان المطعم الشهير الذي تم تداول مقطع فيديو لصاحبه وهو يرفض التعاون مع الشرطة وتسليم "الشيش" لهم، مطالبا بأن تحضر له شرطة السياحة وليست الشرطة العادية، بدعوى أنه منشأة سياحية.

ووفقا للمصدر، فقد ضبطت الحملة عدة مخالفات لدى هذا المطعم منها تقديم الشيشة، في مخالفة للإجراءات الاحترازية المفروضة من الحكومة، فضلا عن وجود كثافة أكبر من المحدد قانونا وإشغالات ولافتات دون تصريح من الجهات المختصة، وكذلك مخالفة مواعيد فتح وإغلاق المنشآت المحدد بقرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا.

وتبين كذلك أن المطعم حاصل على تصريح تشغيل مؤقت وليس تصريحا دائما من وزارة السياحة.

يذكر أن مقطع الفيديو أحدث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة أن صاحب المطعم شقيق مذيعة معروفة وزوجها عضو بالبرلمان المصري.

وعقب تداول الفيديو على نطاق واسع، أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا قالت فيه إنه في إطار دورها الرقابي وحرصها علي المتابعة المستمرة لالتزام المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم وكافتريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة، قام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة بإيفاد لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت.

وشملت المخالفة تقديم الشيشة وهو ما اعتبر إضرارا بمرتادي المكان، ويجري حاليا استصدار قرارات لغلق هذه المنشآت.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتي خلال أيام الإجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة ذات الصلة.