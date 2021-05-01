القوات الأمريكية بأفغانستان تدمر صواريخ لطالبان كانت تستهدف مطار قندهار

جدة - نرمين السيد - وكشفت مصادر لـشبكة CNN الأمريكية، أن المقاتلات التى استهدفت طالبان انطلقت من حاملة الطائرات أيزنهاور فى بحر العرب. وقالت القوات الأمريكية فى أفغانستان "ننصح طالبان بعدم المضى فى اتجاه خاطئ باستهداف قواتنا".

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