سفيرة القاهرة فى نيوزيلندا تنقل تهنئة الرئيس السيسى بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصيحى، برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا من الأقباط، مؤكدة على المحبة التى تربط الأمة بمسيحييها ومسلميها ووحدة نسيج أبناء الشعب المصرى، متمنية لهم كل التوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة مزيد من الخير والنماء.

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