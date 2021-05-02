فتح باب التقديم للجامعيين في وزارة الدفاع السعودي .. عبر بوابة القبول الموحد 2021

تم فتح باب التقديم للجامعيين في وزارة الدفاع السعودي عبر بوابة القبول الموحد لعام 2021م، واتاحت الوزارة استقبال طلبات المتقديمن على موقع تجنيد القوات المسلحة اعتبارًا من يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، موضحة المزايا التي سوف يحصل عليها الملتحقين بدورة الضباط الجامعيين، والكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقديمين لتلك الجهات العسكرية، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل إعلان وزارة الدفاع السعودية بشان فتح باب التقديم للجامعيين وخريجي الثانوية العامة وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

فتح باب التقديم للجامعيين للإلتحاق بوزارة الدفاع

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت عن فتح باب التقديم للجامعيين وخريجي الثانوية العامة للإلتحاق بالخدمة العسكرية، حيث تسعى وزارة الدفاع بتدعيم صفوفها بخريجي الجامعات والحاصلين على الثانوية العامة للخدمة في المنظومة العسكرية، فضلًا عن طلاب الكليات العسكرية والحاملين لشهادة الثانوية العامة وشهادة العلوم الطبيعية، وذلك بهدف توظيف الشباب السعودي ضمن خطة القضاء على البطالة، وفقًا لرؤية 2030 والتي تهدف إلى مستقبل للشباب السعودي دون بطالة .

شروط التقديم للجامعيين وخريجي الثانوية

وضعت وزارة الدفاع السعودية عدة شروط وضوابط للمتقديم للإلتحاق بالعمل ضمن صفوقها وهي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون حسن السيرة والسلوك .

ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مسبقًا .

ألا يكون سبق فصله من أي وظيفة حكومية لأسباب مسيئة إليه .

أن يتناسب طوله مع وزنه .

إلا يقل طوله عن 160 سم .

موعد التقديم للجامعيين وخريجي الثانوية

وكانت وزارة الدفاع قد حددت مواعيد تقديم الجامعيين للإلتحاق بوظائف وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، كما تم تحديد موعد إلتحاق خريجي الثانوية لتقديم الطلبات للإلتحاق بالكليات العسكرية والتي جاءت على النحو التالي :

موعد تقديم الجامعيين للإلتحاق بالقوات المسلحة، يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ، الموافق الأول من مايو 2021م .

موعد تقديم طلاب الثانوية للإلتحاق بالكليات العسكرية يوم 20 شوال 1442م، الموافق الأول من يونيو 2021م .

خطوات التقديم للجامعيين وخريجي الثانوية

يتسنى للراغبين من الشباب السعودي في الإلتحاق بالخدمة العسكرية سواء للجامعيين أو خريجي الثانوية، باتباع الخطوات التالية :

الدخول على بوابة القبول الموحد لتسجيل الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية .

التأكد من الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بتسجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية .

البدء بتعبئة البيانات الخاصة المطلوبة .

رفع الوثائق المطلوبة للتقديم على الموقع .

يجب أن تكون الوثائق في ملف واحد بصيغة pdf .

الضغط على تسجيل .

المميزات الخاصة بالضباط الجامعيين

يتمتع الملتحقين بدورة الضباط الجامعيين على العديد من المميزات من قبل وزارة الدفاع وهي :

تتحمل الكلية أو المركز أو المعهد العسكري النفقات الدراسية .

توفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها المتدرب خلال الدورة دون مقابل .

يتم صرف الملابس العسكرية للمتدربين خلال فترة الدورة .

إتاحة ثلاث وجبات غذائية متوازنة في صالات الطعام .

توفر جهة التدريب العسكرية السكن الملائم للمتدربين داخل منشآتها .

تؤمن جهة التدريب العلاج في المستوصفات الخاصة بها أو أحد المستشفيات العسكرية .

يحصل المتدرب على مكافأة شهرية تعادل نصف راتب الملازم الشهري .

يعين الطالب المتخرج برتبة ملازم بوزارة الدفاع .

تتحمل الكلية العسكرية النفقات الدراسية طوال فترة الدراسة .

توفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطالب .

يتم صرف الملابس العسكرية للمتدربين خلال فترة الدراسة .

إتاحة ثلاث وجبات غذائية متوازنة في صالات الطعام .

تؤمن الكلية العلاج في المستوصفات الخاصة بها أو أحد المستشفيات العسكرية .

يحصل الطالب على مكافأة شهرية تعادل نصف راتب الملازم الشهري طوال فترة الدراسة .

المميزات الخاصة بخريجي الثانوية