تجدد دعوة الزكاة والدخل حيث الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

الهيئة العامة للزكاة والدخل تجدد دعوتها لجميع مكلفيها الذين يخضعوا للأنظمة الضريبية من أجل الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات، حيث الإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثانية حيث تعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تهدف إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، والذي يعتبر نتيجة للإجراءات الاحترازية المُتخذة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا (Covid-19) والتي تم تمديد مدتها إلى 6 أشهر بدءاً من يوم 21 يناير الماضي وحتي 30 يونيو المقبل.

إعفاء المكلفين من دفع الغرامات:

قد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتوضيح بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد وكذلك ايضاً التأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية وهذا بالإضافة إلي غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة التي قامت بفرضها والتي تكون مرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة العامة التابعة للزكاة والدخل قبل تاريخ التمديد الذي تم تحديده من قبل.

مراحل المبادرة الثلاث:

قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإشارة إلى أن المبادرة تحتوي على ثلاث مراحل هامة وهما بالترتيب الآتي :-

المرحلة الأولى والتي قد انتهت بنهاية شهر مارس الماضي. والمرحلة الثانية والتي قد بدأت من أبريل وحتى نهاية مايو، والتى تقوم بإعفاء المكلف فيها من الغرامات بنسبة 75% من المبادرة. والمرحلة الثالثة والتي تتم خلال شهر يونيو من عام 2021 ميلادياً.

تفاصيل المبادرة:

قد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسماح للمكلفين بالإطلاع على تفاصيل المبادرة التي قامت بإنشائها منذ فترة وما تحتوي عليه من نصوص والتى تنص أغلبية نصوصها على إعفاء المكلفين من دفع الغرامات المُراد تسديدها، ويتم هذا عن طريق الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

ومن الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر واحدة من الأنظمة الضريبية الحالية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر ضريبة غير مباشرة تقوم تحت إشراف الهيئة العامة للزكاة والدخل والهدف منها فرضها على جميع السلع والخدمات التي يتم تداولها في السوق السعودي من خلال عملية الشراء والبيع من قبل المنشآت مع ضرورة توافر بعض الاستثناءات.