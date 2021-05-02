الشيخ عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء السبت، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.
وتبادل الشيخ عبدالله والأمير فيصل التهنئة بشهر رمضان المبارك وبحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء التشاور بشأن مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتطرق الجانبان إلى التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.
وأكد الشيخ عبدالله أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.
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