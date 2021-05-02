أمريكا: شرطة شيكاغو تعلن تصاعد العنف المسلح هذا العام

جدة - نرمين السيد - وكشفت إدارة شرطة شيكاغو عن إحصائيات فى بيان صحفى تشير إلى أن الارتفاع المقلق فى العنف المسلح هذا العام لا يظهر مؤشرات تذكر على التباطؤ.

وأضافت أن المدينة شهدت انخفاضا فى عدد جرائم القتل فى أبريل المنصرم بخمس جرائم عن أبريل من العام الماضى، لكن عدد ضحايا إطلاق النار ارتفع من 225 الى 299.

ومنذ بداية العام الحالى تم إطلاق النار على 997 شخصا، مقارنة بـ 718 فى العام الماضى. وشهدت المدينة 87 جريمة قتل، بزيادة 31 عن نفس الفترة من العام الماضى.

ومع ذلك، أعلنت الشرطة عن بعض الإحصائيات المشجعة حول سرقة السيارات. فمنذ تعزيز قوة الشرطة مستهل يناير، انخفض عدد البلاغات بسرقات السيارات بأكثر من 55٪.

وقال المسؤول فى الشرطة ديفيد براون: "لا تزال سرقات السيارات مصدر قلق، لكن شيكاغو تسير فى الاتجاه الصحيح".

وأشارت الشرطة إلى أن 3.600 بندقية تمت مصادرتها حتى الآن من العام الحالى تمثل زيادة بنسبة 34 ٪ عن إجمالى الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضى.