كوريا الشمالية: الولايات المتحدة ستتأذى حال إقدامها على استفزازنا

جدة - نرمين السيد - توعدت حكومة كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها "ستتأذى" فى حال إقدام إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، على استفزاز بيونج يانج، محذرة إياها من اتباع سياسات الحرب الباردة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، فى بيان نشرته مساء السبت "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية فى البلاد، إن كلمة بايدن، التى وصف فيها كوريا الشمالية بـ"التهديد الخطير"، وتعليقات فريقه حول قضية حقوق الإنسان فيها "لا يمكن التسامح معها"، معتبرة أن الأحاديث حول الدبلوماسية ليست إلا وسيلة للتستر على نية "مواصلة السياسة العدائية". وأشارت الوزارة إلى أن "الولايات المتحدة ستواجه أزمة ستزيد سوءا فى حال اتباعها سياسات الحرب الباردة" تجاه كوريا الشمالية، مشددة: "الولايات المتحدة عليها أن تفهم أنها ستتأذى فى حال إقدامها على استفزازنا".

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