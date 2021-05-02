التمويل مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد والحصول عليه الكترونيا

التمويل مقابل الرهن العقاري من اهم التمويلات التي يقدمها البنك التي اعلن عنه علي التمويل عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعلن أيضا علي انه يمكن الحصول علي التمويل بكل سهوله الكترونيا، كما اعلن البنك أيضا علي التمويل التكميلي والذي يمكن الحصول عليه بكل سهوله الكترونيا أيضا، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول الكترونيا.

مميزات التمويل مقابل الرهن العقاري

كما اعلن البنك عن المميزات الخاصة بالتمويل والتي تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها.

التمويل يصل إلي 5000000 ريال.

السرعة في إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالتمويل.

فترات سداد مرنه ومريحه تصل إلي 25 عام وإمكانية التمديد 30 عام لمستفيدين برامج من وزاره الصحة.

هامش الربح تنافي وثابت طول فتره السداد.

التمكين من خدمه السداد المبكر.

شروط تمويل الرهن بنك البلاد

كما اعلن البنك عن الشروط التي يجب توافرها للحصول علي التمويل وهي كالاتي:

أن يكون للعميل حساب جاري بالبنك.

يجب أن يكون العميل سعودي.

الحد الأدنى للعمر 21 عام.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال.

تحويل الراتب لدي البنك.

لا تقل مده العمل عن شهر.

أن يكون العميل علي راس عمل في احدي المنشآت.

مستندات تمويل الرهن بنك البلاد

اعلن البنك عن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل وشملت مستندات خاصه بالعميل ومستندات بالعقار، وسوف نوضح الآن المستندات الخاصة بالعميل وهي:

بطاقه هويه صالحه وساريه المفعول.

تعبئه اقرار وإفصاح العميل بالتزاماته.

نموذج تحويل الراتب إلي البنك.

تعبئه نموذج ملب تمويل الرهن.

صوره من بطاقه العمل لموظفين القطاع العسكري.

التعريف بالعمل والراتب وتاريخ العمل.

مستندات العقار

كما اعلن البنك عن المستندات الخاصة بالعقار وهي كالاتي:

كروكي ويكون واضح للموقع الخاص بالعقار.

صوره رخصه البناء.

صوره واضحه للصك.

كيفيه الحصول علي التمويل

كما اعلن البنك عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للبنك واتباع الخطوات الأتية لنجاح تقديم الطلب: