الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وذلك بعد أسابيع من إسقاط طائرة أخرى.
ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع أسقطت مسيرة تابعة لحزب الله".
وتابع، في تدوينة على "تويتر": "عثر الجيش الإسرائيلي على طائرة أخرى تم اسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع".
ولفت أدرعي إلى أن "القوات الإسرائيلية رصدت المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت باسقاطها".
وتابع: "كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان".
سبوتنيك
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