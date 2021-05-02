جدة - نرمين السيد - وقال التحالف العربي، فى بيان نقلته وكالة "واس"، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط. واعتبر التحالف أن "انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولى الإنسانى بمحاولة استهداف المدنيين"، مشددا: "نتعامل مع مصادر التهديد ب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يعلن إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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