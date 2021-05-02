منصات نتائج الطلاب (رابط نور المركزي – منصة مدرستي – أبشر) بالرقم السري

منصات الاستعلام عن نتائج الطلاب حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية ثلاثة منصات يتم من خلالها الدخول الاستعلام عن نتائج الطلاب وهي رابط نور المركزي و منصة مدرستي وكذلك بوابة النفاذ الوطني الموحدة عبر بوابة أبشر بالرقم السري والهوية للنتائج النهائية بالابتدائي والمتوسط والثانوي، كما قامت الوزارة بتحديد موعد اختبارات الدور الثاني.

وزارة التربية والتعليم

نظام نور المركزي

يقوم النظام الشامل بالإعلان عن نتائج الطلاب برقم الهوية خلال فترة قصيرة، حيث يترقب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة الإعلان عن شهادات الطلاب والإشعار الأكاديمي عبر الموقع الرسمي من خلال إشعارات تويتر التي تعلن الإعلان عن النتيجة وغتاحة استخراجها برقم الهوية الوطنية، وذلك بعد أن ينتهي المعلمين من تنزيل جميع النتائج على الرابط المركزي في موعد اقصاه قبل عيد الفطر المبارك، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات الدور الثاني والتي تبدا في 20 رمضان 1442.

نتائج الطلاب في المراحل الدراسية (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)

أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء الاختبارات النهائية للطلاب في السادس عشر من رمضان 1442 للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي بدا التصحيح الرسمي لاختبارات الطلاب عبر منصة مدرستي من المعلمين ويتم رفع جميع النتائج على الرابط الرسمي للنتائج، حيث يقوم المعلم بالدخول من حسابه الخاص على مدرستي لرفع جميع النتائج على الرابط الرسمي بعد أن يتم مراجعتها واعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم,

منصات الاستعلام عن نتائج الطلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم عدد من الروابط والمنصات التي يتم من خلالها الدخول لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية أو رقم الدخول الشخصي وهي:

كيفية اختساب درجات النجاح والرسوب

يتم احتساب درجات النجاح بالمعايير التالية: يتم النجاح في الدرجات العلمية بالحصول على 40 درجة أو أعلى – بينما يكون النجاح في المواد النظرية بالحصول على 50 درجة أو أعلى على أن يكون الطالب راسبا بالحصول على أقل من 40% من الدرجات في المواد العلمية وأقل من 50% في المواد النظرية.

منصات نتائج الطلاب تم تنويعها ليقوم الطلاب باستخراج النتائج من أكثر من مكان وذلك منعا لتكدس طلبات استخراج النتائج، حيث يكون الهدف الاساسي لها هو التيسير على الطالب وولي الأمر في حال أراد استخراج النتائج ولم يكون الموقع متاحا بسبب كثرة الزوار عليه، وتتيح المملكة العديد من المنصات لتدعيم التعامل الرقمي والإلكتروني في القرن الواحد والعشرين وضمن إطار خطة رؤية 2030.