الأهلي المصري يضع حجر الأساس لاستاد جديد ويتوقع أن يكون مجمعا رياضيا

وضع الأهلي المصري حجر الأساس لملعب النادي الجديد على مشارف القاهرة ، يوم السبت ، بعد أسبوع من حصوله على الكل الوثائق اللازمة لبدء البناء، أعلنت إدارة الأهلي أن سعة الملعب الجديد ستبلغ 50 ألف متفرج ويحتاج الأمر خمس سنوات لاستكمال المباني على مساحة 48 ألف متر مربع وسيشمل أيضًا المزيد من المرافق مثل الفنادق والملاعب لتكون بمثابة مجمع رياضي، وصرح رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم محمود الخطيب في مؤتمر صحفي حيث وضع حجر الأساس لملعب النادي الجديد “الأحلام تتحقق بعد عشرات السنين”، وقال “تمكنا من الحصول على التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء استاد جديد بارتفاع 30 مترا ونجحنا في توقيع صفقة بناء الملعب على مساحة 48 ألف متر مربع”، قال الخطيب “لست قلقا بشأن كيفية تمويل الملعب الجديد لأن اسم الأهلي كبير وأنا واثق من أننا سنتلقى المزيد من العروض بمجرد فتح باب الصفقات”،

الأهلي المصري استخدم أستاد القاهرة لأكثر من ستة عقود

استخدم الأهلي استاد القاهرة الدولي، المملوك للدولة، كموقعهم الرئيسي لأكثر من ستة عقود، بعد أن اضطروا للتخلي عن ملعب صغير شيدوه في أوائل القرن العشرين بسبب مخاوف أمنية، وتعهدت الإدارات المتعاقبة ببناء ملعب جديد لكن الخطط الناشئة لم تتحقق، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية المالية ، لكن الأهلي وضع حجر الأساس يوم السبت.

وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي يحظر حفل وضع حجر الأساس

حضر الحفل وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي وهنأ جماهير الأهلي وإدارته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكداً دعم الدولة لأي ناد رياضي ناجح، وقال صبحي “أهنئ إدارة الأهلي على المشروع المخطط جيدا وأؤكد هنا أننا ندعم كل المنظمات الرياضية”، وأضاف الوزير “هدفنا الرئيسي هو تحويل الرياضة إلى منتج وسنساعد جميع الإدارات على تحقيق الهدف”، كما حضر حدث النادي الاهلي وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ، وأكد أن ملعب الأهلي الجديد سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة المحيطة، وقال الجزار “أريدكم جميعا أن تلقي نظرة حديثة على المنطقة المحيطة بملعب الأهلي الجديد وكيف أصبحت مهجورة ، ثم بعد 10 سنوات فقط دعونا نقارن كيف سيؤثر هذا المشروع على المنطقة كلها”.