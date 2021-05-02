موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القادمة الإياب والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، يلتقي الكبيرين المان سيتي وباريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء القادم 4 مايو 2021، في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحل النادي الباريسي ضيفاً ثقيلاً على المان سيتي على استاد الاتحاد، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الضيف المان سيتي، على صاحب الأرض باريس سان جيرمان في عقر داره بنتيجة هدفين لهدف، ويسعى المدير الفني لمانشستر سيتي جوارديولا، للفوز بالمباراة وتحقيق حلم الوصول للمباراة النهائية، والحصول على لقب دوري الأبطال بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي والذي قاب قوسين أو أدنى من الفوز به، والجمع بين أقوى بطولتين هما دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما تسعى كتيبة رياض محرز ورفاقه من حمل اللقب الغالي.

أما باريس سان جيرمان فيدخل اللقاء، برغبة قوية في الثأر من هزيمة مباراة الإياب، حيث يرغب نيمار ورفاقه في تحدي الصعاب، وتحقيق الفوز على المان يونايتد القوي على ملعبه، ولما لا وهو من أخرج حامل لقب النسخة الماضية، العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني، ولذالك واهم من يعتقد أن المان سيتي قد ضمن مقعد له في النهائي، فقد علمتنا كرة القدم أنه لا مجال للمنطق في عالمها، خاصة الكرة الأوروبية لا يوجد شيء مستحيل وكل شيء ممكن، لذلك نحن أمام وجبة كروية ممتعة لا يمكن أن نتوقع نهايتها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يستضيف استاد الاتحاد اللقاء المنتظر بين الفريقين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو القادم، حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق والكويت والأردن وفلسطين والبحرين وسوريا واليمن وقطر.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

كما هو معتاد ومعروف أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي من تمتلك حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، لذلك سوف تنقل المباراة الهامة والتي ينتظرها الكثير عبر القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “جواد بدة”.

المباراة مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان البطولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت الثلاثاء 4 مايو – التاسعة بتوقيت القاهرة الملعب الاتحاد القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD Premium

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان