كيفية التسجيل على نظام نور باستخدام رقم الهوية

نظام نور هو واحد من الأنظمة التعليمية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية بعد الانتشار الكبير الذي حققه فيروس كورونا covid 19 في كل دول العالم والمملكة العربية السعودية كمحاولة منها للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وابقائهم بعيدين عن الخطر فالشيء الأهم لدى وزارة التعليم في المملكة هو الحفاظ على أمن وسلامة طلابها لهذا قد تم إنشاء هذا النظام حتى يمكن للطلاب من خلاله متابعة حياتهم الدراسية بشكل طبيعي لحين استقرار الأوضاع الصحية في كل دول العالم والمملكة العربية السعودية و عودة الدراسة مرة أخرى.

من بين الخدمات التي يقدمها نظام نور لأولياء أمور الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة هي التوصل إلى نتيجة الإمتحانات الخاصة بأبنائهم بعد قيام وزارة التعليم السعودية بإعلان الإنتهاء من رصد الدرجات الخاصة بالطلاب وإصدارات من خلال هذا الموقع.

ومن بعد قيام وزارة التعليم بالإعلان عن إنشاء هالموقع خاص بالنتائج تابع للنظام نور التعليمي وازدادت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور عن هذا الموقع والوقت الذي يمكن تسجيل الدخول فيه وقد تم تفعيل الموقع في اليوم السابع عشر من شهر رمضان لعام 1442.

التسجيل على نظام نورتنشيط وزارة التعليم نظام نور برقم الهوية

في اليوم السابع عشر من شهر رمضان قامت وزارة التعليم بتفعيل موقع نتائج نور برقم الهوية والذي سوف يتم من خلاله عرض نتائج الطلاب في مراحل التعليم المتوسطة والثانوية الاختبارات الفصل الدراسي الثاني عام 1442 بعد أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم حتى يمكن طباعة منشور الدرجات الخاص بالطلاب من خلاله.

كل ما يجب على ولي الأمر القيام به هو أن يقوم بالبحث عن موقع نور وتسجيل الدخول في بإستخدام رقم الهوية وكلمة السر الخاصة به وفي حالة نسيان كلمة السر يمكن لولي الأمر بالضغط على هل نسيت كلمة السر بطلب كلمة سر جديدة حتى يمكنهم تسجيل الدخول.