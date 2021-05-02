متى نزول الدفعة 42 من حساب المواطن في شهر رمضان ca.gov.sa

تساءل الكثير من المواطنين عن متى نزول الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن والتي سوف يتم إيداعها في حسابات المستحقين خلال شهر رمضان الجاري، حيث تقدم المملكة العربية السعودية ذلك الدعم من خلال الجهات المختصة وهي هيئة الضمان الاجتماعي والتي تتخذ الإجراءات التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأفراد والأسر أصحاب الدخول المحدودة والمعدومة والضعيفة من خلال مجموعة من برامج الدعم التي تعمل السلطات في المملكة على تقديمها للعام كل برنامج منهن بشريحة أو فئة معينة بذاتها.

متى نزول حساب المواطن الدفعة 42

حساب مواطن هو أحد البرامج الذي تقدم من خلالها المملكة العربية السعودية للدعم الأسر المستفيدة منه لتعينهم على توفير حاجاتهم الضرورية للمعيشة بما يحفظ كرامة الإنسان ويبعده عن دائرة الفقرة والعوز، وهو دعم يقدم في صورة نقدية وبصفة دورية منتظمة كل شهر ويتم إيداع هذه المستحقات في الحسابات البنكية الخاصة بهم بالمستفيدين.

وتقدم من خلالها الدعم للأفراد تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والذي يشرف على تنفيذها سمو الأمير ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال عدة برامج والتي يشرف عليها الضمان الاجتماعي من خلال إعداد قوائم بأسماء المستحقين من الفئات التي تم تحديدها.

لمعرفة أسماء المستفيدين ومواعيد الصرف أو التقديم في حساب مواطن يجب الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني وتسجيل الدخول عليه ومن ثم يمكن الاستعلام ومعرفة كل ما يهمك من تفاصيل البرنامج، وأسماء المواطنين المستحقين للحصول على تلك الدفعة.

ويتم صرف مستحقات البرنامج المستفيدين منه في الموعد المحدد مسبقا وبشكل شهرى من قبل الجهات المعنية، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والذي سوف يوافق يوم 28 من شهر رمضان الكريم، سوف ويتم فيه إيداع المستحقات في الحسابات البنكية للمستفيدين.