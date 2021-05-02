الكونغو تعلن حالة الطوارئ بعد تصاعد العنف فى شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات المحلية إن أحدث أعمال العنف وقع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عندما أغار مسلحون على قريتين فى بينى الواقعة فى إقليم نورث كيفو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتأتى هذه التطورات بعد يوم من إعلان الرئيس فيليكس تشيسكيدى حالة الطوارئ فى إقليمى نورث كيفو وإيتورى.

وفرقت الشرطة المسلحة فى مدينة بينى بإقليم نورث كيفو طلابا كانوا ينظمون اعتصاما فى مجلس المدينة يوم الجمعة للفت الانتباه إلى تدهور الوضع الأمنى.

ويُعتقد أن جماعة أوغندية متمردة نشطة فى شرق الكونغو منذ التسعينات، تسمى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، هى المسؤولة عن الكثير من أعمال إراقة الدماء الأخيرة.

وتشير احصاءات الأمم المتحدة إلى أن تلك الجماعة شنت سلسلة من الهجمات الانتقامية الوحشية على المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها أواخر 2019، ما أسفر عن سقوط نحو 850 قتيلا العام الماضى.