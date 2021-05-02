بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع للجامعيين وطلبة الثانوية العامة وآلية التسجيل وموعد وشروط التقديم

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن موعد التقديم والتسجيل للخرجين الجامعيين لعام 1442، للالتحاق بالخدمة العسكرية، فقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لحملة البكالوريوس، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على الشهادة الثانوية علوم طبيعية، وفيما يلي نستعرض معكم بالتفصيل، شروط التقديم ورابط التقديم والموعد عبر هذا المقال، ومن خلال السطور القليلة القادمة عبر موقع ثقفني.

من خلال محرك البحث جوجل قم بالدخول على رابط بوابة القبول الموحد.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في الصفحة الرئيسية.

أكتب كافة البيانات الشخصية بكل دقة ودون أخطاء وفي الخانات المخصصة لذلك.

سيتم إرسال رسالة نصية بها رمز تحقق أكتب هذا الرمز في المكان المخصص له ثم اضغط على أيقونة تسجيل دخول.

سيظهر أمامك استمارة التقديم الالكترونية قم بتسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة ثم اضغط إرسال بعد التأكد من صحة البيانات.

أضغط على أيقونة حفظ الطلب وبهذا تكون قد أتممت التسجيل.

أن يكون سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين.

لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام باستثناء الأطباء تخصص طبيب عام.

أن يكون حسن السير والسلوك ذو سمعة طيبة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف.

أن يجتاز اختبارات القدرات العامة قياس مع تقديم ما يثبت ذلك.

ألا يقل طول المتقدم عن 165سم.

أن يكون المتقدم ذو جسم متناسق طولاً ووزناً.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

بالنسبة للأطباء يكون حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وأن يكون قد أنهى مدة الامتياز.

أن يجتاز المقابلة الشخصية وأن يكون لائق طبياً.

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون خريج العام الحالي.

حاصل على شهادة الثانوية العامة تخصص علوم طبيعية.

ألا تقل نسبة النجاح للعلمي عن 80% وألا يقل عن 60% في اختبارات القدرات العامة.

ألا يقل الطول عن 165سم.

أن يكون صاحب جسم متناسق طولاً ووزناً.

أن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

أن يكون أدى الاختبار التحصيلي وأن لا يقل درجته عن 60%.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاعشروط التقديم الخاصة بالجامعيينشروط القبول للحاصلين على الثانويةموعد التقديم

بالنسبة للخريجين الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس يبدأ التقديم يوم الأحد 20 من رمضان 1442 الموافق 02\05\2021.

موعد تقديم طلاب الشهادة الثانوية العامة علوم طبيعية فكما ذكرت وزارة الدفاع سابقاً أن موعد التقديم الخاص بهم سوف يبدأ من يوم الثلاثاء 20 من شوال 1442 الموافق 01\06\2021.

يتم تعيين الطلبة الخريجين برتبة ملازم.

يقوم الكلية التي قام الطالب بالالتحاق بها بتوفير كافة المصاريف والمستلزمات الدراسية في فترة الدراسة.

يتم صرف الملابس العسكري للطلاب خلال فترة الدراسة.

يتم تقديم ثلاث وجبات طعام يومياً للطلاب.

يتم التأمين على الطلاب الملتحقين تأمين شامل وتقديم العلاج للطلاب من خلال المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

يتم منح الطالب مكافئة مالية شهرية تقدر بنصف الراتب الأساسي لرتبة ملازم.

مزايا التقديم لخريجي الثانوية للالتحاق بوزارة الدفاع