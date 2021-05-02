رابط تسجيل وزارة الدفاع 1442 بوابة التجنيد الموحد للتقديم على الوظائف العسكرية

رابط تسجيل وزارة الدفاع 1442 بوابة التجنيد الموحد ، لقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد معدلات البحث عن التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد عبر وظائف وزارة الدفاع 1442، وقد قام بالتصفح هذا على مختلف محركات شبكة الإنترنت الإلكترونية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لديهم الرغبة في التقديم على هذه الوظائف.

شروط التقديم في وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن العديد من الوظائف العسكرية وأنها قامت بفتح الباب الخاص بالتسجيل على شبكة الإنترنت الإلكترونية حتى يتقدم ويسجل كل من يرغب بالالتحاق بهذه الوظائف سواء من الرجال أو من النساء وقد وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من سيقوم بالتسجيل وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كأصل وكمكان نشأ فيه.

حسن السير والسلوك.

ألا يقل عمر المتقدم عن ١٨ عام ولا يزداد عن ما شرطت به الوظيفة المتقدم عليها.

ألا تكون زوجته من جنسية أخرى غير السعودية.

الأ يكون على ذمة أي وظيفة أخرى تابعة للحكومة.

ألا يكون قد سبق له الفصل من أي جهة عسكرية.

أن يكون الوزن الخاص به مناسبًا للطول ولا يقل الطول عن 160 سم.

التسجيل في وزارة الدفاع 1442 للتجنيد الموحد

تم التصريح من قبل وزارة الدفاع في المملكة السعودية عن بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها كل من لديه الرغبة في التسجيل على الوظائف المتاحة من قبل الوزارة وهذه الخطوات عبارة عن: