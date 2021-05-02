الأردن يرصد إصابات بـ"المتحوّر الهندي" لكورونا

أعلن وزير الصحّة الأردني فراس الهواري، الأحد، أنّ بلاده سجّلت ثلاث إصابات بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا "لأشخاص لم يسافروا".

وقال الوزير في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات بالمتحور الهندي (لفيروس كورونا) في الأردن لأشخاص لم يسافروا".

وأوضح أنّ "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

وأضاف الهواري أنّه "تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء (المدينة الواقعة على بُعد 23 كلم شمال شرق العاصمة) لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكّد أنّ ظهور الحالات المتحوّرة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنّما نتيجة التكاثر النوعي".

ويُعتقد أنّ المتحوّر الهندي لفيروس كورونا الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا، هو أشدّ عدوى وقد يؤدّي إلى خفض فاعلية اللّقاحات، لكنّ الأمور لا تزال مبهمة.

وقرّر الأردن، الأحد الماضي، وقف الرحلات الجوية مع الهند.

وفرضت دول أخرى قيوداً على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر إلزامي مدّته 10 أيام بعد وصولهم، فيما قرّرت بلجيكا، الثلاثاء، منع دخولهم.