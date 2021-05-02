اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش.. وقصف تركي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ليل الست الأحد، عن وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش شمالي البلاد.

وقال الجهاز إن "مسلحي عصابات داعش الإرهابية هاجموا قوات الجيش العراقي في قرية المحمودية التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور بمحافظة نينوى".

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق قد أعلنت أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل 3 عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الليلة الماضية.

المقاتلات الحربية التركية

من جانب آخر، شنّت المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية استهدفت بها مناطق في بلدة "سيدكان" شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني فيها.