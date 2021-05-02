الهند تسمح بتلقيح كل البالغين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الحكومة الفدرالية للبلاد، السبت، أمرا يطلق حملة لتطعيم كل البالغين فى الهند بدءا من عمر 18 عاما، وذلك بعد أن كانت إجراءات السلطات للوقاية تشمل فقط تلقيح من هم فوق 45 عاما.

وما زالت الهند، أكبر منتج للقاحات فى العالم، بحاجة لإمدادات حيوية، نتيجة تأخر عمليات التصنيع ونقص المواد الخام، ما أدى الى تأخر إنتاج اللقاح فى العديد من الولايات.

وتستخدم السلطات الصحية الهندية لقاحى "أسترازينيكا" و"كوفاكسين" لتطعيم السكان ضد عدوى فيروس كورونا.