طريقة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2021 وكيفية الزيادة وما هو رابط استمارة الحماية الاجتماعية ؟؟

يتساءل الكثير عن رابط استمارة الحماية الاجتماعية وكيفية التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية وشمول الراتب وهنا سوف نعرض لكم قرارات السيد وزير العمل عادل الركابي حيث أعلن وقال أن قريبا سوف يعرض رابط الاستمارة الحماية الاجتماعية عبر مواقعهم الإلكترونية ولذلك نتابع معك تحديثات السيد الوزير وقراراته بشأن الراتب رعاية الاجتماعية ورابط استمارة الحماية الاجتماعية ولذلك يمكنك متابعة كافة المعلومات في هذا المقال.

راتب الرعاية الاجتماعية 2021

أعلن السيد الوزير من خلال الاجتماع المنعقد في يوم السبت الماضي عن بدأ توصيل الرواتب إلى ماكينات الصرف الآلي حيث أوصى كل من قدم بالذهاب إلى ماكينة الصرف للشمول براتب الاعانة الاجتماعية فى محافظات العراقية حيث تم إيداع لأكثر من مليون أسرة في بغداد والمحافظات الأخرى حيث تم دفع 204 مليار دينار عراقي للمشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية وأوضح الوزير بأخذ كافة الإجراءات والدقة لتقديم للشمول الراتب والتأكيد على عدم وجود خطأ مثلما حدث في 2016.

خطوات التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق 2021

أعلنت وزارة العمل عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم في راتب الرعاية الاجتماعية وهي كتالي:-

يشترط أن يكون عمر المتقدم للراتب من سن 15_ 60 للرجال ومن 15_ 55 لسيدات. يجب على المتقدم إكمال دراسته وإنهائها قبل التقديم. يسمح للطلاب التي تدرس في الدراسة المسائية التقديم في راتب الرعاية الاجتماعية. يشترط على المتقدم ألا يكون حاصل على راتب راعية أو راتب حكومي من قبل. يشترط على المتقدم التسجيل في الشؤون الاجتماعية ودائرة العمل وبذلك يكون لديه رقم استشارية.

وتبذل الدولة جهودها لاستمرار في هذه الحملة التي بدأت في أول شهر رمضان والتي مستمرة مع سلة رمضان حيث أطلق وزير العمل الدكتور عادل الركابي 100 سلة رمضانية للأرامل والمطلقات.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن رابط الاستمارة الحماية الاجتماعية قريباً جدًا وذلك عند نزوله سوف يتم تحديث الصفحة ونزوله هنا أيضا.