رابط نظام نور نتيجة المرحلة الثانوية والمتوسطة الابتدائية ، أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية طريقة الاستعلام عن نظام نور نتيجة المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية التي سوف تظهر في خلال الأيام القادمة عبر الموقع الرسمي التابع لنظام نور بواسطة رقم الهوية، وهذا يسهل على الطلاب استخراج نتائج نظام نور المرحلة المتوسطة والثانوية والابتدائية برقم الهوية بالدرجات كاملة

يترقب الملايين من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية موعد ظهور نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بالمملكة، وقد خصصت الوزارة نظام نور حتى يتم من خلاله الاعلان عن النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

ولكن هناك عدة خطوات لابد من أن يقوم باتباعها المستخدم للحصول على نتبيجة نظام نور ومنها التالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

ثم يتطلب منك أن تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر سواء الخاص بالطالب أو ولي الأمر بعدها يتم النقر على كلمة تقارير.

عليك بعد ذلك بالنقر على كلمة كشف الدرجات.

ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة منك مثل الاسم والصف والمادة.

بعدها يتم النقر على بحث وسوف تظهر أمامكم النتيجة على الفور.

قد تم إطلاق نظام نور حتى يكون من السهل على الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية (الثانوية والمتوسطة والابتدائية)، كما أنها عملت على تقديم الكثير من الخدمات منها: