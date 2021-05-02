الهند.. إصابات كورونا اليومية "تلامس الـ400 ألف"

أشارت بيانات وزارة الصحة في الهند، الأحد، إلى تسجيل 392488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3689 وفاة بالمرض ذاته، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 19.56 مليون، إضافة إلى 215542 وفاة بسبب الفيروس.

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