إطلاق نار بملهى ليلى بولاية ويسكونسن الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت ميليندا دانفورث، المتحدث باسم شركة Oneida Nation، التى تدير الملهى الليلي، إن ما يصل إلى سبعة أو ثمانية أشخاص ربما أصيبوا، بحسب قناة NBCN الأمريكية.
وأضافت إن إطلاق النار وقع فى غرفة الطعام بفندق "راديسون إنط المتصل بكازينو أونيدا فى أشوابينون بولاية ويسكونسن.
من جانبه، أكد المدعى العام للولاية، جوش كاول، إنه جرى احتواء الحادث ولم يعد هناك تهديد للمجتمع.
وأشارت دانفورث إن أحد المشتبه بهم كان محتجزا فى السابق لافتة إلى أن الشرطة ما زالت تعمل على تأمين المكان.
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