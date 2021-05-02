شرطة ألمانيا تشتبك مع محتجين يحتفلون بعيد العمال

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الإصابات حدثت بعد أن رشق بعض المتظاهرين رجال الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات والحجارة احتجاجا على عدم المساواة الاجتماعية".

ونشرت السلطات نحو خمسة آلاف شرطى واستخدم بعض رجال الأمن رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين فى ثانى احتجاجات من نوعها فى يوم العمال منذ بداية جائحة كورونا.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه لإخماد النيران التى أشعلها المحتجون فى الحواجز الأمنية وصناديق القمامة.

وشهدت مدن ألمانية أخرى من بينها هامبورغ ولايبزغ مظاهرات مماثلة رغم تعرض أكبر اقتصاد فى أوروبا لثالث موجة من وباء كورونا.

وزاد عدد المشاركين فى احتجاجات هذا العام عن العام الماضى على الرغم من استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

كما شهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات مشابهة وخاصة باريس حيث اعتقلت الشرطة 46 متظاهرا فى حين أضرم محتجون النار فى صناديق القمامة وحطموا زجاج نوافذ أحد البنوك.