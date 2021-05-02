مسابقة مدرستي تبرمج madrasati طريقة الاشتراك ومراحل المسابقة للسعوديين

مسابقة مدرستي تبرمج من المسابقات التي كثر البحث عن طريقة التسجيل فيها، وكيف يمكنك لك الاشتراك فيها، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن المسابقة تهدف إلى تطوير معارف الطلاب في البرمجة، وتمتلك العديد من الأهداف التي تجعل طلاب المملكة قادرين على تنمية أفكارهم ومهاراتهم بصورة كبيرة، فكيف يمكنك الاشتراك في المسابقة؟ هذا ما سنتعرف عليه سويا.طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج
مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية ليست خاصة بالطلاب فقط، حيث وجهت الوزارة الدعوة لكلا من الطلاب والمعلمين وغيرهم من المنتسبين للتعليم من أجل التعرف على المسابقة، حيث عملت الوزارة على نشر طريقة الاشتراك في المسابقة وشروطها على المواقع الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويمكنك التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة وطريقة الاشتراك في المسابقة من خلال زيارة منصة مدرستي، ومشاهدة الفيديوهات التي أعدتها الوزارة لذلك.مراحل مسابقة مدرستي تبرمج
مسابقة مدرستي تبرمج تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولي وهي مرحلة الفصل الدراسي الحالة، وتتمثل المهمة فيها في تفعيل ساعة البرمجة في مدارس التعليم العام باستخدام اللبنات أو المركبات، او الكتابة كمباشرة بلغة بايثون للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت.
ويمكن لكلا من إدارات التعليم والمدارس والمعلمين المشاركة في المرحلة الأولي من المسابقة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الفصل الدراسي القادم.
والهدف من هذه المرحلة هي عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدار التعليم العام، والفئات المشاركة في هذه المرحلة المعلمون والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي.
وتعد المشاركة في المرحلة الأولي من الشروط اللازمة حتى تتمكن من الاشتراك في المرحلة الثانية من المسابقة، والمستهدفون لتفعيل ساعة البرمجة في مسابقة مدرستي تبرمج كلا من الطالب وولي الأمر والمعلم وقائد المدرسة.
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مسابقة مدرستي تبرمج من المسابقات التي كثر البحث عن طريقة التسجيل فيها، وكيف يمكنك لك الاشتراك فيها، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن المسابقة تهدف إلى تطوير معارف الطلاب في البرمجة، وتمتلك العديد من الأهداف التي تجعل طلاب المملكة قادرين على تنمية أفكارهم ومهاراتهم بصورة كبيرة، فكيف يمكنك الاشتراك في المسابقة؟ هذا ما سنتعرف عليه سويا.طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج
مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية ليست خاصة بالطلاب فقط، حيث وجهت الوزارة الدعوة لكلا من الطلاب والمعلمين وغيرهم من المنتسبين للتعليم من أجل التعرف على المسابقة، حيث عملت الوزارة على نشر طريقة الاشتراك في المسابقة وشروطها على المواقع الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويمكنك التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة وطريقة الاشتراك في المسابقة من خلال زيارة منصة مدرستي، ومشاهدة الفيديوهات التي أعدتها الوزارة لذلك.مراحل مسابقة مدرستي تبرمج
مسابقة مدرستي تبرمج تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولي وهي مرحلة الفصل الدراسي الحالة، وتتمثل المهمة فيها في تفعيل ساعة البرمجة في مدارس التعليم العام باستخدام اللبنات أو المركبات، او الكتابة كمباشرة بلغة بايثون للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت.
ويمكن لكلا من إدارات التعليم والمدارس والمعلمين المشاركة في المرحلة الأولي من المسابقة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الفصل الدراسي القادم.
والهدف من هذه المرحلة هي عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدار التعليم العام، والفئات المشاركة في هذه المرحلة المعلمون والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي.
وتعد المشاركة في المرحلة الأولي من الشروط اللازمة حتى تتمكن من الاشتراك في المرحلة الثانية من المسابقة، والمستهدفون لتفعيل ساعة البرمجة في مسابقة مدرستي تبرمج كلا من الطالب وولي الأمر والمعلم وقائد المدرسة.
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