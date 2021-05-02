قرض آهل بدون كفيل وبدون فوائد ب60 ألف ريال بأقساط ميسرة عبر بنك التسليف

قرض آهل يمتاز بأقساط ميسرة عند الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية وهو الأسم الذي يعرف بيه الآن بدل من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية ويسعى للتقديم عليه عدد كبير من العملاء السعوديين ويتم الموافقة على طلب التقديم طبقاً للشروط والاحكام المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية فيجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي ولا يقل راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي للموافقة على الطلب لذلك فيحتاج قرض منتج آهل أقل راتب شهري وذلك لمساعدة عدد كبير يحتاج لذلك القرض حيث يمنح أيضاً بدون فوائد أو رسوم مالية عليه يعتمد على سداد أصل مبلغ التمويل عن طريق أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات ويصل التمويل النقدي إلى 60 ألف ريال سعودي ويمكن الحصول عليه من خلال رابط التقديم على قرض آهل السعودي بدون فوائد وبدون كفيل لموظفي الحكومة في المملكة عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية

المزايا التمويلية التي يوفرها منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يمنح قرض آهل الميسر فترة سداد بأقساط ميسرة تصل إلى 60 شهراً في المملكة العربية السعودية على المبلغ التمويلي المناسب للعميل وهناك العديد من المميزات التي يقدمها منتج آهل بالسعودية عبر البنك سوف نوضحها كما يلي

منتج آهل تمويل بدون كفيل لكل موظفي القطاع الحكومي بشرط أن يكونوا حاصلين على الجنسية السعودية

قرض آهل الميسر يتم الحصول عليه بدون أي فوائد مالية إضافية لخدمة المواطن السعودي المتقدم لذلك القرض

يمتاز القرض بمنح فترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة سنوات تقريباً عبر منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

مطابق تمويل منتج آهل مع الشريعة الإسلامية ومع تعاليم الإسلام داخل أراضي المملكة

يطلب منتج آهل أن يكون سن العميل المتقدم من 21 عام إلى 60 عام فقط لا غير عند طلب التقديم ماعدا العميل المتقاعد يصل عمره إلى 70 عام عند تقديم الطلب من موقع بنك التنمية الاجتماعية

تحتاج جميع الفئات المتقدمة لطلب قرض آهل الميسر على توفير موافقة الكفيل الغارم ولا يتم طلب موافقة الكفيل من كل العاملين في القطاع الحكومي داخل أراضي المملكة

التقديم على قرض منتج آهل متاح لكل المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات فقط لا غير

الدخل الشهري الذي يطلبه منتح آهل يساوي 2 ألف ريال سعودي عند التقديم لدى بنك التنمية الاجتماعية

شروط الموافقة على طلب قرض آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية