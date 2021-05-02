خطوات صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات طبيعية في المنزل

صبغة الشعر باللون البني المحمر تعتبر من الأشياء الصعبة بالنسبة لكثير من السيدات فعادةً عند استخدام منتجات صبغة الشعر الصناعية تخشي السيدات من أن يتأثر شعرها بهذه المنتجات، وبدلاً من الحصول على شعر ذو لون قوي تحصل بعدها على شعر تالف يحتاج إلى الكثير من المجهود حتى يعود إلى صحته مرة أخرى لهذا تبحث عن طريقة طبيعية يمكنها من خلالها الحصول على اللون الذي ترغب في الوصول إليه.

صبغة الشعر باللون البني المحمر

توجد الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها صبغ الشعر للحصول على اللون البني المحمر المميز دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية التي تتفاعل مع الشعر، وتكون سبب في تأثره وبشكلٍ كبير فإن هذه الطرق الطبيعية تفيد الشعر وتقدم له فائدة كبيرة خلال عملية صبغه بجانب الحصول على هذا اللون المميز.

طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر

حتى يمكن القيام بهذه الطريقة سوف نحتاج إلى المكونات التالية:-

10 ملعقة كبيرة من بودرة الحناء الخضراء.

ملعقة من مسحوق قهوة مطحونة كبيرة.

عصير 2 ليمونة.

بيضة بحجم متوسط.

فنجان زيت جوز هند أو زيت اللوز.

نصف فنجان خل تفاح.

ماء ساخن.

ضعي المكونات الجافة فوق بعضها البعض في وعاء من البلاستيك وقلبيها جيداً باستخدام شوكة من البلاستيك.

أضيفي خل التفاح وقومي بتحريك الخليط وتجنبي ظهور أي تكتلات فيه.

قومي بفصل صفار البيض وأضيفي البياض إلى الخليط مع تقليبه جيداً ثم أضيفي عصير الليمون وبشكل تدريجي مع استمرار التقليب أضيفي كمية الماء الساخن إلى الخليط.

عندما يتم الحصول على الخليط المناسب قومي بوضع الصبغة في وعاء محكم واتركيه فيه لمدة نصف ساعة وخلال هذه الفترة قومي بتدليك الشعر باستخدام زيت اللوز مع وصول الزيت لفروة الرأس حتى يغطيها تماماً.

ارتدي قفاز في يديك وابدئي بفرد الصبغة على خصلات الشعر باستخدام اليد أو باستخدام فرشاة الصبغ وقومي بفرك الشعر بين اليدين حتى تتوزع الصبغة في خصل الشعر.

استخدمي قطعة من الألومنيوم واتركيها على الشعر من ثلاث إلى أربع ساعات ثم بعدها قومي بغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو والماء البارد.

خطوات صبغ الشعر