تايوان ترسل شحنة إمدادات طبية إلى الهند

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، كتب وزير الخارجية التايوانى جوزيف وو: "إن وحدات تركيز الأكسجين وأسطوانات الأكسجين هى محبة من تايوان"، مضيفًا أن "المزيد من المساعدات لأصدقائنا فى الهند فى الطريق".

وقالت وزارة الخارجية التايوانية فى بيان لها، إن "الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية، والتى تشمل 150 وحدة تركيز الأكسجين و500 أسطوانة أكسجين، تم شحنها عبر شركة الطيران التايوانية تشاينا إيرلاينز"، موضحة أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التايوانية ستتسلمها جمعية الصليب الأحمر الهندى.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أن تايوان ستواصل تزويد الهند بالإمدادات الطبية التى هى فى حاجة ماسة إليها من أجل مساعدتها على التعامل مع وباء كورونا.

وأشارت الخارجية التايوانية إلى أنها "تقوم بإجلاء المواطنين التايوانيين الذين يعيشون فى الهند، التى تمر بمنتصف موجة ثانية من الجائحة"، وأصبحت يوم السبت أول دولة تتجاوز حاجز 400 ألف إصابة يومية بوباء كورونا.