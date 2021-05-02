بريطانيا تعتقل 5 أشخاص تورطوا فى التحضير لعمليات إرهابية والتحريض عليها

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لوكالة "بى أيه ميديا" البريطانية، قالت الشرطة إن ضباط شرطة مكافحة الإرهاب ألقوا القبض، أمس السبت، على رجل يبلغ من العمر 29 عاماً، وآخر 30 عامًا وامرأة عمرها 28 عامًا فى كيجلى، ويست يوركشاير، للاشتباه فى تورطهم فى التحضير أو التحريض على أعمال الإرهاب بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.
وأشارت إلى إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا فى أنجلسى بشمالى ويلز، وصبى يبلغ من العمر 16 عامًا فى سويندون، ويلتشير، أمس السبت أيضًا، للاشتباه فى التحضير لأعمال إرهابية والتحريض عليها.
وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنه جرى نقل المعتقلين الخمسة إلى مركز للشرطة فى ويست يوركشاير للاستجواب، حيث تم تفتيش عدد من المبانى المرتبطة بالاعتقالات التى تدخل فى إطار تحقيق جار يتعلق بالإرهاب اليمينى.
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