آلاف يحضرون مهرجانا موسيقيا بمدينة ووهان الصينية

حضر آلاف اليوم الأول من مهرجان ستروبيري الموسيقى بمدينة ووهان الصينية يوم السبت.

وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة بمناسبة عيد تستمر خمسة أيام رقص المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحا لدى اعتلاء بعض من الفنانين والفرق المفضلين لديهم خشبة المسرح.

ومثل هذا المهرجان عودة إلى ووهان بعد اضطرارها للتواصل عبر الإنترنت فقط العام الماضي بسبب قيود كوفيد-19.

وقال ممثل عن المنظمين لرويترز إنه تم فرض قيود على الأعداد هذا العام مضيفا أن نحو 11 ألف شخص حضروا يوم السبت. ووضع بعض المتفرجين كمامات لكن كثيرين لم يستخدموا كمامات.

وعاش الناس في ووهان التي ظهر بها كوفيد-19 لأول مرة أكثر من شهرين من القيود الصارمة خلال أول عزل عام في العالم بسبب فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين، وطبقا للبيانات الرسمية أصبحت المدينة خالية تماما من الفيروس.