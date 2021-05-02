الهند تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح ”سبوتنيك في” الروسي خلال...

أعلنت الشركة الهندية لمختبرات الأدوية "دكتور ريدي" أنها تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في غضون العشرة أيام المقبلة بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وقال مسؤول بارز بالشركة الهندية في تصريح لمراسل وكالة أنباء (تاس) الروسية شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه تم استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في".

وأوضح المسؤول أن الهند تنتظر وصول الدفعة الثانية من هذا اللقاح الروسي، مؤكدا ضرورة إجراءات الفحص والتثبت من جودة اللقاح الروسي قبل البدء في التطعيم.