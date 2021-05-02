تردد قناة أون تايم سبورت بجودة فائقة ON IIME SPORTS HD الناقلة قمة الزمالك وبيراميدز الليلة

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عنه اليوم، لنقلها المباراة المرتقبة قمة الجولة أل 19 بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وتستعد القناة لنقل مميز يليق بحجم جماهير الفريقين في مصر والوطن العربي خاصة الفارس الأبيض صاحب ألجماهيره الكبيرة، والقناة أعدت العدة من حيث تخصيص معلقين للمباراة لمزيد من المتعة للمشاهد كي يستمع لمعلقه المفضل، وتقديم أستوديو تحليلي يضم خبراء الكرة المصرية لتحليل كل جوانب اللقاء الهام، الذي سيبدأ الليلة في الساعة 21.30 بتوقيت مدينة القاهرة من ملعب استاد القاهرة الدولي، وفيما يلي تردد القناة على القمر المصري نايل سات.

نبذة مختصرة عن قنوات on time sports

قنوات أون تايم سبورت الفضائية هي قنوات متخصصة في الرياضية، ملك الهيئة العامة للإعلام وشركة إعلام المصريين، تبث من استوديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي بصورة مجانية أتطلقن القنوات عام 2017 تحت اسم أون سبورت، واستطاعت في وقت قصير أن تجتذب الملايين من المشاهدين داخل مصر وفي كل أرجاء الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، لتميز المحتوى الذي تقدمه وتضم القنوات نخبة ممتازة من الإعلاميين الرياضيين، وتم تغير الاسم إلي أون تايم عام 2019 مع أنطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في ذات العام.

القمر الصناعي نايل سات 101 تردد القناة 10853 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 18 12 4 2 16 11:32 21 40 2 الأهلي 16 11 4 1 18 11:32 21 37 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 19 8 5 6 15 24:24 0 29 6 سموحة 19 5 13 1 15 20:28 8 28 7 سيراميكا كليوباترا 19 6 8 5 15 21:23 2 26 8 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 9 الجونة 19 6 7 6 15 22:21 -1 25 10 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 طلائع الجيش 19 5 5 9 15 22:24 2 20 13 أسوان 18 5 5 8 16 24:11 -13 20 14 المقاولون العرب 19 5 4 10 15 27:20 -7 19 15 الإسماعيلي 19 3 8 8 15 24:18 -6 17 16 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 17 البنك الأهلي 19 2 9 8 15 25:16 -9 15 18 الانتاج الحربي 19 2 6 11 15 34:13 -21 12 ترتيب جدول الدوري المصري الممتازتردد قناة أون تايم سبورت ومعلق المباراة أسندت قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق على المباراة للمعلق المتميز، الكابتين مدحت شلبي للقناة الصوتية الأولى، والمعلق بلال علام للقناة الصوتية الثانية. مباريات اليوم على قنوات أون سبورت المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك * بيراميدز 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة on time sports HD 1 أنبي * مصر المقاصة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة on time sports HD 2 مباريات اليوم على قنوات أون سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021