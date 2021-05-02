أفغانستان: مقتل 10 فى حريق لشاحنات نقل الوقود بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل فى عدد من شاحنات نقل الوقود شمالى العاصمة الأفغانية كابول، فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائى عن العديد من سكان المدينة التى غطتها سحب الدخان.





وحسب تقارير أفغانية، لم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق، وما إذا كان تم إشعاله عمدًا، إلا أنه سمع دوى 3 انفجارات قوية على الأقل أثناء الحريق الذى كان كبيرًا لدرجة تسمح لجميع سكان المدينة برؤيته.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، إن "النيران اشتعلت في إحدى شاحنات نقل الوقود، ثم امتدت إلى عشرات الشاحنات الأخرى التي كانت متوقفة في مكان قريب".

فيما أشارت شركة مرافق الكهرباء الأفغانية إلى أن "الحريق تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى تاركًا أجزاء كثيرة من المدينة فى الظلام".

ويعد الحريق هو الثانى من نوعه فى أفغانستان هذا العام، حيث اندلع حريق هائل على الحدود بين إيران وأفغانستان، منتصف فبراير الماضى، وتضمن مئات الشاحنات والحاويات بملايين الدولارات بعد انفجار شاحنة وقود، وأسفر الحريق حينها عن إصابة 17 شخصًا على الأقل.