اليمن: تحرير مواقع استراتيجية ومقتل 35 حوثيًا فى الضالع

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، أمس السبت، من تحرير مواقع استراتيجية فى مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، وذلك بعد معارك كبدت فيها ميليشيا الحوثى المتمردة خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.





وحسبما نقل موقع "سبتمبر.نت" الإخبارى اليمنى، أكد قائد عسكرى فى محور الضالع أن قوات الجيش شنت هجومًا مباغتًا بإسناد من المقاومة الشعبية، فجر أمس السبت، على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية فى جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع. وأوضح القائد اليمنى أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تمكنت خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية، منها قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدى، ومثلث بيت الشرجى، وغيرها من المواقع الاستراتيجية. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع 35 من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

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