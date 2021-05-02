الجيش الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلى، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى إنه تمت إصابة الفلسطينية بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى "شعارى تصيدق" فى القدس لتقديم العلاج لها.

وبحسب المزاعم الإسرائيلية، قال متحدث الجيش إن السيدة ركضت نحو الجنود فى المكان وبيدها سكين، وأطلق الجنود النار على ساقها، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه لم يصب أى من الجنود بأذى.