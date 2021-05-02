مصرع شخصين بإطلاق نار في ملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية. وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثا عرضيا، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية. وأوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى. وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

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