زكاة الفطر مقدارها في مصر ومتي يمكنك إخراجها ؟؟ تعرف على تلك المعلومات

زكاة الفطر ما مقدارها ومتي يمكنك إخراجها من الأمور التي تشغل بال العديد منا منذ بداية شهر رمضان المبارك، ففي كل عام وفي نفس التوقيت تكثر الأسئلة حول زكاة الفطر بصورة كبيرة، فمن المعروف لنا جميعا أن إخراج زكاة الفطر يعد شرطا ضروريا وأساسيا حتى يتقبل الله منا الصيام والأعمال الصالحة التي قمنا بها خلال شهر رمضان المبارك، فدعونا نتعرف على موعد إخراج زكاة رمضان سويا.

زكاة الفطر والمقدار المخصص لها يتم تحديده من قبل دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية، وقد قامت وزارة الإفتاء بالفعل بتحديد القيمة المطلوبة من كل فرد.

حيث أعلنت داء الإفتاء المصرية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان مقدار الزكاة المطلوب من كل فرد للعام الهجري 1442 سوف يكون خمسة عشر جنيها مصريا.

وهو الحد الأدنى المسموح بإخراجه، وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلمت ان الزيادة مستحبة بصورة كبيرة، ويرجع مقدار الزيادة إلى قدرة كل فرد المالية.

حسب الفتوي المعلنة من دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة رمضان منذ اليوم الأول من شهر رمضان المعظم، على أن يكون أخر يوم لإخراجها قبيل صلاة الظهر في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وكما أشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة نقدية تماما بدلا من إخراجها في صورة حبوب وغلال، والهدف من ذلك هو التيسير على الفقراء بصورة كبيرة للغاية حيث يمكنهم استغلال هذه الأموال في قضاء الحوائج الخاصة بهم، وسد جميع الاحتياجات اللازمة.

ومن المعروف أن زكاة الفطر تجب على جميع المسلمين الصغير والكبير الغني منهم والفقير، حتى وإن كان هذا الفقير لا يملك سوي قوت يومه فقط.