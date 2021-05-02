عاجل.. اندلاع حريق هائل فى عدة مصانع بمنطقة شكوهية الإيرانية

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، فى عدة مصانع بمنطقة شكوهية الصناعية التابعة لمدينة قم فى جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، دون أى أنباء بشأن وقوع قتلى حتى الآن.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال حميد كريمى، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم الإيرانية: "إن حريقا واسعًا نشب فى معمل للصناعات الكيمياوية فى مدينة قم"، لافتًا إلى أن مئات من رجال الأطفاء يشاركون فى إخماد النيران. وأكد كريمى أن الحريق دمر سيارة للإطفاء بشكل كامل، وأصاب رجلى إطفاء بحروق بالغة. وتابع المسؤول الإيرانى: "نظرًا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التى تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا". وتابع: "الحريق أدى إلى انفجارات فى المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".

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