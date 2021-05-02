السودان: نتمسك بتوسيع آلية التفاوض في ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد السودان، اليوم الأحد، تمسكه بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة، مؤكدًا أن ذلك حرصًا منه على الوصول لنتيحة فى هذا الملف، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، حذرت من أن إثيوبيا تعمل على شراء الوقت بتعنتها فى مفاوضات سد النهضة، مضيفة: "قدمنا كافة التنازلات للتوصل لحل مرض للجميع فى ملف سد النهضة". ودعى السودان، أمس الجمعة، القادة الأفارقة للضغط على إثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة، وأكدت وزارة الخارجية السودانية على أن "موقفنا ثابت من قضية سد النهضة وندعو لتوسيع آلية عمل الاتحاد الإفريقى".

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