كوريا الشمالية: الدبلوماسية الأمريكية لافتة زائفة لنوايا عدوانية

جدة - نرمين السيد - اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، واشنطن بأنها تستخدم الدبلوماسية كلافتة زائفة تخفى ورائها نواياها العدوانية، مؤكدة رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك ردًا على إعلان البيت الأبيض تأييده انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية لإقناع نظام كيم جونغ أون بالتخلى عن سلاحه النووى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدبلوماسية تمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة "لافتة كاذبة تهدف إلى التغطية على أعمالها العدوانية".

وحذر بيان الخارجية الكورية الشمالية من أن "الرئيس الأمريكى جو بايدن ارتكب خطأً فادحًا باعتماده موقفًا عفا عليه الزمن تجاه بيونج يانج".

وفى بيان ثان نشرته الوكالة الكورية الشمالية، اتهمت الوزارة الرئيس الأمريكى بإهانة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون، قائلة: "لقد حذرنا الولايات المتحدة بما يكفى لتفهم أنها ستتأذى إذا ما استفزتنا".

وكان بايدن قال فى خطاب في الكونجرس، الأربعاء، إنه "سيستخدم الدبلوماسية بالتوازى مع ردع شديد لاحتواء طموحات بيونج يانج النووية".

ويأتى موقف بيونج يانج بعد يومين من إعلان البيت الأبيض أن بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية إزاء كوريا الشمالية.