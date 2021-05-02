وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدبلوماسية تمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة "لافتة كاذبة تهدف إلى التغطية على أعمالها العدوانية".
وحذر بيان الخارجية الكورية الشمالية من أن "الرئيس الأمريكى جو بايدن ارتكب خطأً فادحًا باعتماده موقفًا عفا عليه الزمن تجاه بيونج يانج".
وفى بيان ثان نشرته الوكالة الكورية الشمالية، اتهمت الوزارة الرئيس الأمريكى بإهانة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون، قائلة: "لقد حذرنا الولايات المتحدة بما يكفى لتفهم أنها ستتأذى إذا ما استفزتنا".
وكان بايدن قال فى خطاب في الكونجرس، الأربعاء، إنه "سيستخدم الدبلوماسية بالتوازى مع ردع شديد لاحتواء طموحات بيونج يانج النووية".
ويأتى موقف بيونج يانج بعد يومين من إعلان البيت الأبيض أن بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية إزاء كوريا الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية: الدبلوماسية الأمريكية لافتة زائفة لنوايا عدوانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.