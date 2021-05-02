روسيا تسجل 8697 إصابة جديدة بكورونا و342 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الأحد، 8697 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2699 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الرسمي منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و823255 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 342 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 110862.

وتجمع وكالة الإحصاءات الاتحادية حصيلة منفصلة لوفيات المرض وتقول إن الوفيات تخطت 225 ألفا في الفترة من أبريل/ نيسان 2020 وحتى فبراير/ شباط.

ووفقا لتقديرات لرويترز من واقع بيانات نشرتها وكالة الإحصاءات يوم الجمعة فقد سجلت روسيا أكثر من 400 ألف حالة وفاة فوق المعدلات الطبيعية في الفترة من أبريل/ نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2021.