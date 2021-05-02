جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل بجوار مطار بن جوريون فى تل أبيب، اليوم الأحد، ما أدى إلى إخلاء المنازل المجاورة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل بجوار مطار بن جوريون فى تل أبيب، اليوم الأحد، ما أدى إلى إخلاء المنازل المجاورة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، منذ قليل. وكان حريق هائل آخر اندلع، مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط فى مدينة حيفا شمالى إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اندلاع حريق هائل بجوار مطار بن جوريون فى تل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.